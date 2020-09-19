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مدبولي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

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قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات بالعاصمة والوقوف على نسب التنفيذ.

وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر وخاصة العاصمة تمهيدا للانتهاء منها لانتقال موظفي الدولة إليها.

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي الحي الحكومي وأبراج العاصمة الإدارية وعدد من المشروعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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