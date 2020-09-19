نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه لـ12 منطقة بالجيزة بعد انقطاع متواصل لـ20 ساعة في المقال التالي
وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية) اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الموافق 1892020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 1992020، وذلك لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
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