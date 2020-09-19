نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه لـ12 منطقة بالجيزة بعد انقطاع متواصل لـ20 ساعة في المقال التالي

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجار فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط. وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية) اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الموافق 1892020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 1992020، وذلك لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عودة المياه لـ12 منطقة بالجيزة بعد انقطاع متواصل لـ20 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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