جولة تفقدية لرئيس الوزراء فى العاصمة الإدارية

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يجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن يتفقد مدبولى، عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة، للوقوف على آخر التطورات بشأن الأعمال الإنشائية.
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