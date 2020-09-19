القوى العاملة : تعيين 1181 شابا واستخراج 1720 شهادة قياس مستوى بالبحيرة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 1181 شابا، بينهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 263 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1720 عاملا.





وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن انجازات شهر أغسطس الماضى، أن المديرية قامت بتسجيل 946 عاملا جديدا فى مجال العمالة غير المنتظمة. كما قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 455 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر ذلك عن رصد 8 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وتم عزلهم وعلاجهم تحت رعاية الشركات العاملين فيها.

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