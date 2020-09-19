وزير الأوقاف : نسير بقوة لتأسيس فكرة المسجد الجامع

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دور الوزارة لن يقف أو يتوقف عند حدود عمارة المساجد بناء أو فرشًا أو صيانة أو تجديدًا، إنما يأتى ذلك تهيئة لمهمة أعظم وهى دور المسجد فى خدمة المجتمع روحيًا وتثقيفيًا ومجتمعيًا، ليصبح المسجد قبلة حقيقية للمجتمع، يجدون فى رحابه السكينة والطمأنينة والأمن المجتمعى.





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