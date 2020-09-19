فيديوجراف .. 10 فوائد لتركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع

صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك أكثر من 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة تستهدف تركيب مليونى عداد سنويا للتوسع فى نشر هذه الخدمة على مستوى المحافظات.





ويتناول الفيديوجراف التالى 10 فوائد لتركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع: Advertisements يذكر أن العميل عليه التقدم لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وطلب التعاقد على عداد مسبوق الدفع وسداد الرسوم.

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