أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ”حياة كريمة” يومي ١٩ و ٢٠ سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات ( كفر الشيخ - بني سويف - الفيوم - الإسكندرية - سوهاج - القليوبية - البحر الأحمر ) ...

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ”حياة كريمة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.