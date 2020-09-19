وتسير الشركة رحلة واحدة إلى تورنتو وبغداد وانجمينا والرياض ولندن وميلانو وباريس وروما وابوجا وفرانكفورت وامستردام وبرلين والدمام والخرطوم وبيروت والشارقة وواشنطن و3 رحلات لكل من دبى وجدة ورحلتين لكل من أبوظبي وإسطنبول. كما تسير الشركة 6 رحلات داخلية، إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا والأقصر، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غدا.. مصر للطيران تسيّر 38 رحلة لنقل حوالى 5000 راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.