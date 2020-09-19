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غدا.. مصر للطيران تسيّر 38 رحلة لنقل حوالى 5000 راكب

0 نشر
أ ش أ 2020-09-19 12:03 0 تبليغ

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وتسير الشركة رحلة واحدة إلى تورنتو وبغداد وانجمينا والرياض ولندن وميلانو وباريس وروما وابوجا وفرانكفورت وامستردام وبرلين والدمام والخرطوم وبيروت والشارقة وواشنطن و3 رحلات لكل من دبى وجدة ورحلتين لكل من أبوظبي وإسطنبول.

كما تسير الشركة 6 رحلات داخلية، إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا والأقصر، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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