نائب العمرانية يطالب بجدول زمنى للانتهاء من محور الملك عبدالله

أرسل محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن العمرانية، خطابًا للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن شكاوى واستغاثات سكان منطقة الزهراء بحى العمرانية من توقف الأعمال فى مشروع محور الملك عبدالله، وترك الجهات القائمة على عملية التنفيذ للتراكمات والإشغالات بالمنطقة.





وأوضح فؤاد، فى تصريح له، اليوم السبت، أن هذا الأمر نتج عنه تردى المنظر العام وتراكم القمامة وصعوبة عيش المواطنين حياة أدمية فى هذا الوضع السيئ للمنطقة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الوزارة فى إطار الاستماع إلى شكاوى المواطنين وسرعة حلها. وطالب عضو مجلس النواب، إفادته بالجدول الزمنى المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع محور الملك عبدالله بمنطقة الزهراء وإزالة الإشغالات بالمنطقة حتى يتسنى الرد على شكاوى المواطنين واستغاثاتهم.

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