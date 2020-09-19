مدبولى من العاصمة الإدارية : التحدى الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمنى

رافق مدبولى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد رئيس الوزراء فى مستهل الزيارة اجتماعا، مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذى تشهده العاصمة فى مختلف مشروعاتها، لافتا إلى إن التحدى الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، فى مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم فى إضافة لمحة جمالية وحضارية فى هذا المجتمع العمرانى الجديد.

واستمع رئيس الوزراء الى عرض حول موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الادارية الجديدة، من المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع خط المياه من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى خزان التكديس بطول 19 كم، وبتكلفة 285 مليون جنيه، كما وصل معدل التنفيذ لمراحل متقدمة لخط المياه من خزان التكديس حتى الخزانات الاستراتيجية بطول 16 كم.

كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة بالكامل، وكذا جميع الخزانات بطاقة 100ألف م3، وجار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة إجمالية 99%، وبيارة السحب بنسبة 100%، كما أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والأسوار الخارجية وبعض أعمال ورش الصيانة بالمحطة.

وأكد نائب رئيس الهيئة، أنه تم الانتهاء بالكامل من خط المياه الرئيسى المغذى للمنطقة الاستثمارية، وجار إطلاق الكهرباء بالمحطة من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

Advertisements

كما تم استعراض موقف محطة الرفع بمحطة مياه الشرب المغذى للعاصمة بمحطة القاهرة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بها 98%، وخطى المياه من محطة القاهرة الجديدة حتى العاصمة بإجمالى أطوال 32.5 كم، وتم الانتهاء منهما بالكامل، ومشروع الخزان الأوسطى سعة 125000م3، والمبانى الملحقة به حيث تم الانتهاء منهما بنسبة إنجاز 95%، و60% على التوالى.

وأشار المهندس ممدوح عبدالمطلب إلى الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية، وأنفاق الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتضمن 3 أنفاق لخدمات الكهرباء، ووصلت نسب الإنجاز فيها لمراحل متقدمة.

ونوه إلى أن نسبة تنفيذ شبكة المياه بمنطقة الوزارات بلغت 80%، ونسبة تنفيذ شبكة الصرف الصحى وصلت لـ 93%، وشبكة صرف المطر بنسبة 95%، كما تم توصيل الكهرباء لكافة مبانى الوزارات.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى عرض حول الموقف التنفيذى لأعمال شبكات الإتصالات بالعاصمة الادارية الجديدة، بما فى ذلك مسارات البنية الأساسية الرقمية بمختلف الأحياء، بما يدفع نحو إيجاد عصر جديد من العمل الحكومى الرقمى.