أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقى السفير أسامة عبد الخالق، على دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية، مشددا على ضرورة استعادة النظام الدستورى بشكل عاجل.





وأكد عبد الخالق - خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات الموقف فى مالى الذى عقد اليوم السبت - على أهمية الحوار الوطنى المالى كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خارطة طريق للانتقال السياسى بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتنفيذ اتفاق الجزائر لعام 2015. ونوه بأن أى عقوبات مفروضة على مالى من جانب أى طرف اتصالاً بالأحداث الأخيرة ينبغى ضمان عدم تأثيرها على الشعب المالى الشقيق أو مساسها بتمتعه فى حقوق الإنسان الأساسية وفى مقدمتها الحق فى التنمية والغذاء والصحة وحرية الحركة. وطالب عبد الخالق، الاتحاد الإفريقى والتجمع الاقتصادى لدول غرب إفريقيا بمرافقة مالى وشعبها وصولاً إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب المالى نحو الديمقراطية والاستقرار والرفاهية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.