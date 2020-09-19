175 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلي بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً

يحصل كل لاعب فى فريق النادى الأهلى على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدورى التى توّج بها الفريق رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز، وجاء تتويج الأهلى باللقب قبل مباراته اليوم مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ونجح المارد الأحمر فى حسم اللقب محلياً قبل انتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات، وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ومن المقرر أن يُحدد ٔمسئولو النادى مكافأة الفوز بالدورى التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته، وااستحق المارد الأحمر التتويج بالدورى بعد سلسلة الانتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر.

ونجح الأهلى فى تعزيز موقعه فى صدارة أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات، بعدما تمكن من حسم بطولة الدورى مبكرًا، وقبل نهايتها بـ7 أسابيع، ليحتفظ باللقب للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه .

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احتفاظ الأهلى بدرع الدورى رفع رصيده من الألقاب إلى 138 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات والألقاب، متفوقًا بذلك على أعتى الأندية العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًّا، منها ثمانية ألقاب فى دورى الأبطال الإفريقي، وأربعة فى أبطال الكئوس، ولقب واحد فى كأس الكونفدرالية، وستة ألقاب فى بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو- آسيوية، إلى جانب أربعة ألقاب للبطولات العربية.

وعلى الصعيد المحلي، يتربع النادى الأهلى على عرش الكرة المصرية -بلا منازع- فهو صاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح فى تحقيق 42 لقبًا لبطولة الدورى العام، و36 لقبًا لبطولة كأس مصر، و11 لقبًا فى بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب فى بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا فى بطولة دورى منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة فى مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصرى لكرة القدم مرة واحدة أيضًا.



