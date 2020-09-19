خلال زيارته لـ العاصمة الإدارية.. مدبولي: الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ هو التحدي الأكبر

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد رئيس الوزراء، في مستهل الزيارة، اجتماعًا مع المسئولين، وشدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتا إلى إن التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية، وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية إلى هذا المجتمع العمراني الجديد.

واستمع رئيس الوزراء، إلى عرض حول موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، من المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع خط المياه من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى خزان التكديس بطول 19 كم، وبتكلفة 285 مليون جنيه، كما وصل معدل التنفيذ لمراحل متقدمة لخط المياه من خزان التكديس حتى الخزانات الاستراتيجية بطول 16 كم، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة بالكامل، وكذا جميع الخزانات بطاقة 100 ألف م3، وجارٍ تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة إجمالية 99%، وبيارة السحب بنسبة 100%، كما أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والأسوار الخارجية وبعض أعمال ورش الصيانة بالمحطة.