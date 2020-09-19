الأنبا باخوم يترأس احتفال ختام فعاليات مهرجان فرح وعطاء بكنيسة السجود

ترأس نيافة الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية احتفال ختام مهرجان خدمة فرح و عطاء بكنيسة السجود للاقباط الكاثوليك بشبرا، تحت رعاية غبطة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك.

حضر الاحتفال الأب جورج جميل راعي الكنيسة و مسئول الخدمة و الأب يونان شحاته مسئول المهرجان و الأب يوحنا سعد المسئول السابق للخدمة و الأب بولس بباوي راعي كنيسة المعادي للاقباط الكاثوليك.

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كما شارك في الاحتفالية أيضا الأب مرقص لطفي راعي كنيسه الشرابية للاقباط الكاثوليك و الأب جورج عطية راعي كنيسة المطرية للاقباط الكاثوليك والأب ميخائيل راعي كنيسة شبرا الخيمة للاقباط الكاثوليك، والأخت ماري مسئولة النشاط والمجلس المسئول والعديد من ممثلي الكنائس و خدام الخدمة والمشاركين بالتكريم و كورال كنيسة العذراء و الأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل.

تخلل اليوم الاحتفالي صلاة القداس الالهي، تلاه كلمة من نيافة الأنبا باخوم و التي عبر فيها عن امتنانه لله علي تحقيق المشروع الرعوي للعام الحالي وتحويل كل الكنائس إلي بيت الله من الحجر إلي البشر.

وفي نهاية الاحتفال ثم توزيع شهادات التقدير وتكريم كل المشتركين بالمهرجان والمجلس و الأب جورج و كل القائمين علي المهرجان، واختتم اليوم الاحتفالي بالبركة الختامية من نيافه الأنبا باخوم و التقاط الصور التذكارية.