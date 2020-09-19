الأنبا باخوم يترأس احتفال ختام فعاليات مهرجان فرح وعطاء بكنيسة السجود

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تخلل اليوم الاحتفالي صلاة القداس الالهي، تلاه كلمة من نيافة الأنبا باخوم و التي عبر فيها عن امتنانه لله علي تحقيق المشروع الرعوي للعام الحالي وتحويل كل الكنائس إلي بيت الله من الحجر إلي البشر.
وفي نهاية الاحتفال ثم توزيع شهادات التقدير وتكريم كل المشتركين بالمهرجان والمجلس و الأب جورج و كل القائمين علي المهرجان، واختتم اليوم الاحتفالي بالبركة الختامية من نيافه الأنبا باخوم و التقاط الصور التذكارية.
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