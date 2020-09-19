صور.. محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح بأبو النمرس والبدرشين

حرص أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدرستى أحمد عرابى وأبو ظبى الإعدادية والتى تم تجهيزهما لاستقبال طلبات مواطنى مراكز أبو النمرس والبدرشين.





وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، أنه تم تجهيز 10 مدارس بالأحياء والمراكز التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقى طلبات الراغبين فى التصالح للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية.

وشملت المدارس التى تم تجهيزها مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور ومدرسة أم المؤمنين الثانوية لمواطنى أحياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم ومدرسة أحمد عرابى بشارع النيل بحى شمال الجيزة ومدرسة الأورمان الثانوية بنات بالعجوزة ومدرسة محمد فوزى الاعدادية لمواطنى حى الوراق و مدرسة أوسيم الاعدادية لمركز أوسيم ومدرسه أبو ظبى الإعدادية المشتركة بمركز أبو النمرس ومدرسة أحمد عرابى بمركز البدرشين والمركز الثقافى بالحوامدية.

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وأكد المحافظ أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسى كما تم نقل عدد كافى من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة وذلك لإنهاء المعاملات والاجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.





وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم فى ظل الكثافة الكبيرة التى تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة.

كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم مشددا على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.