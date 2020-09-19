صور.. وزير الرى يتفقد السد العالى للوقوف على جاهزية استقبال الفيضان

زار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، محافظة أسوان لتفقد أنظمة السد العالى وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى، ومتابعة التقدم فى الأعمال الجارى تنفيذها والوقوف على جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان، بما يحافظ على كفاءة السد العالى، وكذلك الوفاء بالاحتياجات المائية.





وتابع وزير الرى محطات القياس وبوابات الطوارئ وقناة المفيض والأعمال الإنشائية الجارية، وكذلك التى تم الانتهاء منها.

وشهدت الزيارة تفقد عدد من مخرات السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال جميع الأمطار المحتملة خلال الفترة الراهنة.

وعلى صعيد رفع كفاءة الترع، وجه الدكتور محمد عبدالعاطى بسرعة الانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كم من الترع المتعبة بالمحافظة بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه ضمن برنامج تأهيل 20 ألف كم من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية منها 7 آلاف كم كمرحلة أولى خلال عامى 2021 و2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه.

فى ذات السياق، اطمأن وزير الرى على جاهزية محطات الرفع بالمحافظات والتى توليها الوزارة عناية خاصة، حيث تبلغ الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لصيانة ورفع كفاءة هذه المحطات لمواجهة أخطار السيول والوفاء بالاحتياجات المائية قرابة الـ20 مليون جنيه.

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وبلغت حجم الاستثمارات التى تم تخصيصها لمحافظة أسوان هذا العام لتنفيذ خطط الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة نحو مليار جنيه، وهو الأمر الذى يعكس أهمية محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص على صعيد مخططات التنمية.

وفى نهاية الجولة التفقدية، اجتمع وزير الرى مع مهندسى الوزارة بأجهزتها المختلفة بالمسرح الرومانى المكشوف الذى أنشأته الوزارة على مساحة 15 ألف متر مربع بتكلفة ناهزت الـ8.5 مليون جنيه، ويتسع لنحو 3500 شخص، ضمن عناصر المركز الثقافى الإفريقى بمتحف النيل، حيث شهد اللقاء التأكيد على رفع درجة الاستعداد والمرور الدورى على كافة محطات الرفع وشبكتى الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.