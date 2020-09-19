محمد إسماعيل: نثق فى قدرة الحكومة على تحقيق النجاح فى ملف التحول الرقمى

أعرب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفة خاصة على تحقيق النجاح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التحول الرقمى.





وأكد إسماعيل فى بيان صحفى، اليوم، أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى حققتها مصر فى جميع أنحاء البلاد تؤكد قدرتها على "رقمنة" جميع مؤسساتها والخدمات الجماهيرية التى تقدمها للمواطنين. وقال إسماعيل فى بيان له اليوم إن الحكومة أحسنت صنعا عندما بدأت بلمف التحول الرقمى داخل أهم قطاعين فى مصر وهما التعليم والصحة، مشيدا ببروتوكول التعاون الخاص بالتطوير المؤسسى والتحول الرقمى للهيئة العامة للرعاية الصحية والذى جاء فى إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمى ودعم جميع قطاعات الدولة وتهيئتها للتحول الرقمى، والتركيز على الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة لضبط وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال العديد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى الدولة بما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصحة والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وبناء القدرات المؤسسية اللازمة. ووجه النائب محمد إسماعيل التحية للقطاع المصرفى المصرى بداية من البنك المركزى المصرى ومرورا بجميع البنوك المصرية الوطنية بصفة عامة والبنك الأهلى المصرى، مطالبا من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الهيئات والأجهزة الحكومية ورؤساء الشركات بجميع أنواعها إعطاء أكبر اهتمام لملف تطبيق التحول الرقمى بكافة مؤسسات الدولة.

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