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الشروط والأوراق.. فتح باب التقديم لكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة

0 نشر
كريم شعبان 2020-09-19 13:08 0 تبليغ

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وأوضحت الجامعة فى بيان صحفى، أن التقديم لطلاب القسم العلمى بشعبتيه (علمى رياضة بحد أدنى 365 درجة - علمى علوم بحد أدنى 393.5 درجة)، وذلك على البرامج التالية:

هندسة البرمجيات - Software engineering

الشبكات والأمن السيبرانى- Networks and Cyber Security

علوم البيانات فى نظم المعلومات- Data science in Information Systems

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الحوسبة والمعلوماتية الحيوية Computing and Bioinformatics

وأشارت إلى أن التقديم بأصول الأوراق فى شئون الطلاب بمقر الكلية الرئيسى (أصل شهادة الثانوية العامة – شهادة ميلاد كمبيوتر – بطاقة الترشيح – 8 صور شخصية – نموذج 2 جند للطلاب الذكور)، مع ضرورة حضور ولى أمر الطالب لملأ طلب الإلتحاق وسداد الرسوم الإدارية 1800 جنيه بالإضافة لرسوم طلب الالتحاق 400 جنيه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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