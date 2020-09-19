الشروط والأوراق.. فتح باب التقديم لكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة



وأوضحت الجامعة فى بيان صحفى، أن التقديم لطلاب القسم العلمى بشعبتيه (علمى رياضة بحد أدنى 365 درجة - علمى علوم بحد أدنى 393.5 درجة)، وذلك على البرامج التالية: هندسة البرمجيات - Software engineering الشبكات والأمن السيبرانى- Networks and Cyber Security علوم البيانات فى نظم المعلومات- Data science in Information Systems Advertisements الحوسبة والمعلوماتية الحيوية Computing and Bioinformatics وأشارت إلى أن التقديم بأصول الأوراق فى شئون الطلاب بمقر الكلية الرئيسى (أصل شهادة الثانوية العامة – شهادة ميلاد كمبيوتر – بطاقة الترشيح – 8 صور شخصية – نموذج 2 جند للطلاب الذكور)، مع ضرورة حضور ولى أمر الطالب لملأ طلب الإلتحاق وسداد الرسوم الإدارية 1800 جنيه بالإضافة لرسوم طلب الالتحاق 400 جنيه.

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