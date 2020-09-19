الارشيف / أخبار مصرية

الأب أنطونيوس غطاس يترأس اجتماع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اجتمعت الجمعية العمومية الفرعية (القاهرة) للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمسرح مدرسة سان جورج للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، حيث ترأس الاجتماع الأب القمص أنطونيوس غطاس الأمين العام بمصر.

أقرأ أيضا ..

وتوجه صبحي شفيق بعرض رؤية وأهداف الأمانة الفرعية للقاهرة وملخص لأنشطتها خلال الفترة السابقة، وبعدها تم الاقتراع والتصويت على أن تبقى أمانة القاهرة أمانة واحدة غير منقسمة إلي أمانتين.

وحسب جدول اعمال الجلسة تمت انتخابات الأمانة الفرعية التى أسفرت عن انتخاب الأمين الفرعي للقاهرة الأب يوسف أسعد مدير سان جورج، وعن ممثلين القانونيين ماري ليزا زكي - مديرة سان جوزيف بمصر الجديدة و الأب فريد عطا - الممثل القانوني للمدارس البطريركية وعن مديرين المدارس صبحي شفيق -مدير العائلة المقدسة بحلوان وباسم وجيه -مدير الفرير باب اللوق .

وعن الشخصيات العامة سوزي رفلة عضو مجلس النواب، والمستشار مراد ماهر بمحكمة النقض، وعن العاملين إبراهيم خليل من العائلة المقدسة حلوان، ‏و اختتم اللقاء بالصلاة و الصور التذكارية.

كان نيافة الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية قد ترأس احتفال ختام مهرجان خدمة فرح وعطاء بكنيسة السجود للأقباط الكاثوليك بشبرا، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأب أنطونيوس غطاس يترأس اجتماع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا