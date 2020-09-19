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الكهرباء توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن فواتير الاستهلاك الشهرية

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أيمن النجار 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور “أيمن حمزة” رسالة هامة لجميع المواطنين الذين لديهم شكاوى من فواتير الاستهلاك، حيث ناشدهم بضرورة التأكد من حل الشكوى بالطريقة الصحيحة وحصولهم على حقوقهم كاملة، موضحاً أنه من حق كل مواطن أن يتقدم بشكوى والحصول على صور العداد لمدة ثلاثة أشهر.

الكهرباء وشكاوى الفواتير

وأضاف المتحدث الرسمي للكهرباء من خلال تصريحات لليوم السابع انه يوجد الآن انخفاض كبير في شكاوى المواطنين من الفواتير، ولاسيما بعد تطبيق برنامج القراءات الموحد الذي تنفذه شركة شُعاع المسؤولة خلال هذه الفترة عن قراءة العدادات في العديد من محافظات مصر، حيث أن البرنامج يعتمد على تصوير العداد وإرسال تلك الصورة إلى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية دون أي تدخل من العنصر البشري.

الكهرباء توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن شكاوي الفواتير

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الكهرباء توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن شكاوي الفواتير

تسديد المديونيات بالقسط دون فوائد

وأكد “حمزة” انه يوجد أنظمة كثيرة من أجل سداد المديونيات والتراكمات على المواطنين خلال هذه المرحلة، وذلك من اجل التيسير على المواطنين من أجل تقسيط بدون فوائد بالنسبة لجميع المواطنين صغار المشتركين.

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وأوضح سيادته أنه يحق لشركات التوزيع التابعة للكهرباء إرسال إنذار بفصل التيار بسبب فواتير الكهرباء وعدم سداد المواطنين للفواتير، ويجب على جميع المواطنين تسديد الفواتير في مواعيدها منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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