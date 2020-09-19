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صور .. تسليم أجهزة كهربائية لـ 50 عروسا بحضور محافظ القاهرة

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محمد صابر 2020-09-19 13:40 0 تبليغ

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شهد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، الحفل الذى أقامته محافظة القاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، لتسليم أجهزة كهربائية لـ 50 من العرائس الأولى بالرعاية.

وأشار محافظ القاهرة، فى بيان، إلى أن هذا الحفل يأتى فى إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن توزيع الأجهزة الكهربائية على هؤلاء الفتيات يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة فى إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدماً  التهنئة للعرائس ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

محافظ القاهرة خلال الحفل

وأكد محافظ القاهرة، خلال الحفل على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية، مشيدًا بالدور الاجتماعى الذى تلعبه الجمعيات فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأعلن عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، خلال الحفل، أنه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسى الجديد تحت عنوان "سعادتى فى مدرستى" تستهدف مد 250 ألف طالب وطالبة بالزى المدرسى والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

محافظ القاهرة خلال الحفل
محافظ القاهرة خلال الحفل

 شهد الحفل نواب المحافظ، وبحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات بعض الجمعيات الأهلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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