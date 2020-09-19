محافظ الشرقية: إقبال متزايد على التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المدة

شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بمحافظة الشرقية إقبالا متزايدا من أصحاب العقارات والأبراج المخالفة الراغبين فى تقنين أوضاعهم والتصالح عقب قرار المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتخفيض قيمة متر التصالح بمدن المحافظة من 20 % إلى 35 % وذلك للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التصالح حيث بلغ عدد المتقدمين للتصالح 76 ألف مواطن حتى الآن.





وأكد المحافظ فى - تصريح اليوم السبت - على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بضرورة فتح أبواب تلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع ويومى الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد السادسة مساء وصرف حوافز للعاملين وتزويد مراكز تلقى طلبات بأجهزة حاسب آلى وعمالة مدربة لسرعة التعامل مع المواطنين الراغبين فى التصالح.

وقام المحافظ بالمرور على عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية المحلية، للتأكد من إتمام العمل بها وتقديم التيسيرات للمواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الموظفين المقصرين والغير ملتزمين.

كما قرر المحافظ انتداب مندوبين من البنوك الحكومية للمراكز التكنولوجية، لتحصيل مقدم جدية التصالح البالغ قدرة 25 % لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين والقضاء على مشكلة التكدس أمام البنوك.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع للمشاكل التى تواجههم أثناء تقدمهم لطلبات التصالح، مؤكدا ضرورة حلها على الفور وتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين، مكلفا رؤساء المدن والأحياء والقرى بوضع ملصقات على المبانى المخالفة لتحذير أصحابها بسرعة التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.