"السلام للسيسي كمل الشعب معاك" يتصدر تويتر ومغردون يعتبرون الرئيس شط الأمان

تصدر هاشتاج "#السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك"، قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد رواد السوشيال ميديا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصر على الطريق الصحيح بين الدول المتقدمة، خاصة في ظل الإنجازات التي تقوم بها مصر في عهده، سواء على الصعيد الداخلي من مشروعات قومية وغيرها، أو الصعيد الخارجي من خلال استعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية.

هاشتاج السلام للسيسي كمل الشعب معاك

وشارك الآلاف في هاشتاج "السلام للسيسي كمل الشعب معاك"، حيث وجه أحد رواد تويتر رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا :"الشعب كله معاك يا ريس من تقدم لتقدم إن شاء الله.. #السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك"، فيما قال آخر :"كمل ياريس.. #السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك".

وغرد أحد رواد تويتر متفاعلا مع الهاشتاج قائلا :"أنا معاك ياريس وواثق كل الثقة فيك وواثق إنك حتوصلنا لشط الأمان حتخلي مصر على الطريق الصحيح بين الدول المتقدمة معاك يا فخامة الرئيس".

في حين قال آخر :"كمل وربنا معاك. سيبك من الفشله . أي واحد فاشل بيتمني الناس كلها تكون فشله زيه. ربنا معاك ياريس وربنا يحفظ مصر. #السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك".

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وتواصلت التغريدات الداعمة للرئيس السيسي عبر تويتر، حيث قال أحد المغردين :"كمل وربنا معاك. سيبك من الفشله . أي واحد فاشل بيتمني الناس كلها تكون فشله زيه. ربنا معاك ياريس وربنا يحفظ مصر. #السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك".

ومؤخرا، تصدر أيضا هاشتاج #مصر_تنهض_مع_السيسي، قائمة ترند تويتر فى مصر، حيث أعرب رواد تويتر من خلاله عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وإعجابهم بالمشروعات القومية التى أنجزها الرئيس وكان من شأنها رفع مصر عاليا بعد أن كانت هزيلة وضحية جبابرة النهب والسرقة والخراب، وأيضا تصديهم لدعوات التحريض ضد الدولة المصرية.

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد المسيرى: "مصر نهضت بفضل هذا الوطنى الأصيل الذى لا يكل جهدا فى رفع مصر إلى القمة بعد أن كانت هزيلة مما فعل بها جبابرة النهب والسرقة والخراب، وما زال يزيل عن جسد الوطن ما خلفه الدمار الذى كان يأكل جسد الوطن شيئا فشيئا"، وقالت مروى البكرى: "انجازاته توازى انجازات الفراعنة".

كما تصدر هاشتاج #السيسى_قوتنا_وقدوتنا، قائمة ترند تويتر فى مصر، بعد ساعات من تدشينه للتأكيد على قدرته على العبور بمصر من عنق الزجاجة، والوصول بيها لبر الأمان ووضعها فى مصاف الدول الكبرى.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، لإعلان الدعم الكامل للرئيس السيسى في مواجهة الإرهاب والتصدى لدعوات التحريض التى تنادى بها الجماعة الإرهابية للنزول والتظاهر، وزعزعة استقرار الوطن.