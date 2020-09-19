الزراعة: إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحُمى القلاعية

بدأت مديريات الطب البيطرى اليوم، السبت، الحملة القومية المُكثفة للتحصين ضد مرضى الحُمى القلاعية وحمى الوادي المُتصدع في جميع محافظات الجمهورية، بناءً على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالحفاظ على مستويات الصد المناعي ضد مختلف الأمراض الحيوانية الوبائية المستوطنة، منعًا لانتشار هذه الأمراض قبل موسم الشتاء.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة للوصول لرؤوس الحيوانات وضمان أكبر تغطية ممكنة بالتحصين قبل قدوم موسم الشتاء، وسرعة الانتهاء من الحملة تحسبًا لظهور موجه ثانية من وباء فيروس كوفيد 19.



هذا وتم اليوم عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مُديريات الطب البيطري بـ27 محافظة برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، لمناقشة آخر الاستعدادات للحملة، والتأكيد على توافر جميع المهمات والأدوات اللازمة لإتمام عملية التحصين بما يُحقق النتائج المرجوة من الحملة وتغطية ما لا يقل عن 80% من تعداد الحيوانات، وكذا متابعة ما تم من أعمال في اليوم الأول للحملة وتذليل العقبات أمام لجان التحصين.

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وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود أهمية ترقيم وتسجيل جميع الحيوانات غير المرقمة وتدوين بيانات التحصين في بطاقة تسجيل الحيوان قبل تسليمها للمربي، وأن يتم العمل بالحملة 6 أيام أسبوعيًا من أول ضوء وحتى آخر ضوء بلجان ثابتة ومُتحركة من بيت لبيت وكذا رصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية أثناء الحملة والإبلاغ الفوري للهيئة العامة للخدمات البيطرية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحتواء هذه البؤر.

وتم التنبيه على مُديري المديريات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بكل مُديرية لمُتابعة عمل الحملة والتنسيق بين اللجان القائمة بالتحصين لتوفير جميع المستلزمات والأدوات والسيارات والوقود ومعدات الحماية الشخصية للأطباء والعاملين وتلقي الاستفسارات وتذليل العقبات التي تطرأ أثناء الحملة.

وناشد وزير الزراعة المربيين التعاون مع مُديريات الطب البيطري والمُبادرة بتقديم حيواناتهم للتحصين ضد المرض.