نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يشيد بعودة السياحة العالمية بعد وصول أولى رحلات "الشارتر" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن السياحة العالمية تتوالى إلى مصر بعد أن استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف "الشارتر" من أرمينيا وعلى متنها 70 سائحًا، منهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.
وقال "المسعود"، فى بيان، اليوم السبت، إن وجود عدد من ممثلي الإعلام من دولة أرمينيا داخل هذه الرحلة ستكون له آثاره الكبيرة للترويج للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
الجدير بالذكر ان ذلك جاء في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بواقع رحلتين أسبوعيًا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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