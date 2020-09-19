نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يشيد بعودة السياحة العالمية بعد وصول أولى رحلات "الشارتر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن السياحة العالمية تتوالى إلى مصر بعد أن استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف "الشارتر" من أرمينيا وعلى متنها 70 سائحًا، منهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

وقال "المسعود"، فى بيان، اليوم السبت، إن وجود عدد من ممثلي الإعلام من دولة أرمينيا داخل هذه الرحلة ستكون له آثاره الكبيرة للترويج للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

الجدير بالذكر ان ذلك جاء في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بواقع رحلتين أسبوعيًا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.