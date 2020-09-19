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صور .. المصريين الأحرار بسنورس يطلق قافلة طبية للكشف على الأهالى

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فهمى غالى 2020-09-19 15:08 0 تبليغ

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يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف أحمد ربيع، أمين الحزب بالفيوم.

وقال حمادة بقرة، إن القافلة شملت عده تخصصات ومنها، الباطنة والقلب، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والذكورة والعقم، والأطفال.

وأضاف أن القافلة أجرت الكشف على 300 شخص، مشيرًا إلى أن الحزب يتلامس مع المواطنين، ولذلك يهتم بالجانب الخدمى، والاجتماعى بجانب دوره السياسى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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