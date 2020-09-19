صور .. المصريين الأحرار بسنورس يطلق قافلة طبية للكشف على الأهالى

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يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف أحمد ربيع، أمين الحزب بالفيوم.
وقال حمادة بقرة، إن القافلة شملت عده تخصصات ومنها، الباطنة والقلب، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والذكورة والعقم، والأطفال.
وأضاف أن القافلة أجرت الكشف على 300 شخص، مشيرًا إلى أن الحزب يتلامس مع المواطنين، ولذلك يهتم بالجانب الخدمى، والاجتماعى بجانب دوره السياسى.
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