الجمعة المقبلة.. افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن ذلك فى إطار خطة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020. وللاطلاع على المساجد المقرر افتتحها من هنا

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