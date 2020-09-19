إنهاء 85% من أعمال سكن العاملين بالعاصمة الإدارية.. وتنفيذ 10 آلاف وحدة جديدة

وتابع رئيس الوزراء في "حدائق العاصمة" موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي.
واستمع مدبولي الى شرح من وزير الإسكان اشار خلاله الى ان هذا المشروع يتضمن حوالي 30 ألف وحدة سكنية، موزعة على 1194 عمارة بتكلفة 7.5 مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2021، لينضم إلى مشروعات الإسكان التي تخدم محدودي الدخل والشباب من خلال توفير المسكن اللائق لهم، وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا للوحدات السكنية في المشروع، وأشاد بسرعة وجودة التنفيذ.
كما تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر، في ضوء تخطيط الحكومة للانتقال العام المقبل.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يضم 9024 وحدة سكنية موزعة على 376 عمارة سكنية، ويتم تنفيذها بتكلفة 3.2 مليار جنيه، واطلع مدبولي على موقف تنفيذ مراحل هذا المشروع، بما في ذلك أعمال المرافق والخدمات والطرق، حيث تم تنفيذه بنسبة تنفيذ 85%، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الحالي 2020.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية أخرى بنفس المنطقة، ليتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لا تبعد سوى نحو ربع ساعة عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
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