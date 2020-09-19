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تكليفات عاجلة من الحكومة لوزير الإسكان بتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين

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أيمن النجار 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - عقب زيارته منذ قليل للعاصمة الإدارية توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور” مصطفى مدبولي” والدكتور ” عصم الجزار “وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما إلى مدينة حدائق العاصمة، حيث أنها إحدى المدن الجديدة التي تمتد عمرانياً لمدينة بدر، وتبتعد عن العاصمة الإدارية الجديد بنحو عشرة دقائق فقط، حيث وجه سيدته بضرورة تنفيذ عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى بنفس المنطقة يتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنها لا تبعد كثيراً عن العاصمة تخفيفاً على الموظفين.

الإسكان توفر وحدات سكنية للموظفين بالعاصمة

كما تابع رئيس الوزراء في حدائق العاصمة تنفيذ المرحلة الرابعة من الإسكان الاجتماعي، حيث استمع سيادته لشرح من وزير الإسكان الذي أكد أن المشروع يتضمن 30 ألف وحدة سكنية، تم توزيعها على 1194 عمارة بتكلفة وصلت 7.5 مليار جنيه، وانه من المقرر الانتهاء من المشروع في يوليو 2121، والذي سوف ينضم للإسكان محدودي الدخل خلال الفترة القادمة.

تكليفات عاجلة من الحكومة لوزير الإسكان بتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين

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تكليفات عاجلة من الحكومة لوزير الإسكان بتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه نموذجاً للوحدات السكنية في ذلك المشروع وأشاد سيادته بسرعة وجودة التنفيذ، وتابع سيادته موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يتم تنفيذه في مدينة بدر في ضوء رؤية الدولة والانتقال العام القادم.

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ومن جانبه أشار وزير الإسكان أن المشروع يضم 9024 وحدة سكنية تم توزيعها على 376 عمارة سكنية، ويتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه، واطلع رئيس الوزراء على موقف تنفيذ المشروع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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