شاهد.. إبراهيم خلف يكشف لأيمن عدلى دور إذاعة القرآن الكريم فى محاربة التطرف

استضاف الإعلامى أيمن عدلى، الإذاعى بإذاعة القرآن الكريم إبراهيم خلف، ببرنامج أخبار مصر على التلفزيون المصرى، فى لقاء مطول فتح فيه صندوق الذكريات الخاص بالطابق الثانى من ماسبيرو.





وتحدث خلف خلال حواره مع أيمن عدلى، عن ذكرياته مع إذاعة القرآن الكريم عبر الأثير، قائلا: "اختيار اللجنة لى لأن أكون مذيعا لإذاعة القرآن الكريم، تشريف وتكريم لى أفتخر عند الله به، فكأن الله أراد أن أثاب رغم أنفى".

كما تحدث الإذاعى إبراهيم خلف، عن دور إذاعة القرآن الكريم الثقافى والحضارى فى الدول العربية والإسلامية، وكيف تحولت إذاعة القرآن الكريم إلى منبر لمحاربة التطرف.

وتابع: "تصادف قدرا التحامى بعلماء أولياء، كما أن إذاعة القرآن هى بيتى وعنوانى ودارى وحياتى وفصيلة دمى"، مبينا أن أبرز ما قدمه ويعتز به برنامج خواطر الإيمان للشعراوى.

وأضاف خلف: "المذيع له مهارات خاصة عالية المستوى وراقية"، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون متصالحا مع نفسه.