وتحدث خلف خلال حواره مع أيمن عدلى، عن ذكرياته مع إذاعة القرآن الكريم عبر الأثير، قائلا: "اختيار اللجنة لى لأن أكون مذيعا لإذاعة القرآن الكريم، تشريف وتكريم لى أفتخر عند الله به، فكأن الله أراد أن أثاب رغم أنفى".
كما تحدث الإذاعى إبراهيم خلف، عن دور إذاعة القرآن الكريم الثقافى والحضارى فى الدول العربية والإسلامية، وكيف تحولت إذاعة القرآن الكريم إلى منبر لمحاربة التطرف.
وتابع: "تصادف قدرا التحامى بعلماء أولياء، كما أن إذاعة القرآن هى بيتى وعنوانى ودارى وحياتى وفصيلة دمى"، مبينا أن أبرز ما قدمه ويعتز به برنامج خواطر الإيمان للشعراوى.
وأضاف خلف: "المذيع له مهارات خاصة عالية المستوى وراقية"، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون متصالحا مع نفسه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. إبراهيم خلف يكشف لأيمن عدلى دور إذاعة القرآن الكريم فى محاربة التطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.