وتأتى المبادرة ضمن حملات توعية مكثفة على الشواطئ المصرية تستهدف حجب البلاستيك أحادى الاستخدام فى مصر عن طريق تنظيف الشواطئ. وتشمل المبادرة التى تأتى تحت رعاية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تنظيم ورش توعية وندوات، للتحذير من مخاطر التلوث البلاستيكى. وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المبادرة تأتى بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية أصدقاء البيئة، وأضاف أن وزارة البيئة والجمعية أهدت صناديق مخلفات لشاطئ رأس التين وستانلى، فضلا عن تبرع شركة "بريق" بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية التى جرى جمعها من الشواطئ. Advertisements ويتسبب البلاستيك أحادى الاستخدام فى ضرر واسع وتهديد لحياة الكائنات البحرية من خلال قتلها وخنقها للأسماك ومعظم الكائنات الأخرى بسبب خفة وزنه ولونه الجاذب لتلك الكائنات.



وتنتقل بقايا المخلفات البلاستيكية عبر مجارى الأمطار والصرف الصحى ما يؤثر سلبا على منظومة الصرف بشكل عام.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور.. بمشاركة 100 شاب وفتاة .. تطهير شاطئ الأنفوشى من البلاستيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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