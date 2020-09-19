مدبولي يكلف بتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية 

عقب زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، إلى مدينة "حدائق العاصمة" إحدى المدن الجديدة التي تأتي كامتداد عمراني لمدينة بدر، وتبعد عن العاصمة الادارية الجديدة نحو 10 دقائق فقط، ووجه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية أخرى بنفس المنطقة، ليتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لا تبعد سوى نحو ربع ساعة عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وتابع رئيس الوزراء في "حدائق العاصمة" موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي.

واستمع مدبولي الى شرح من وزير الإسكان أشار خلاله إلى أن هذا المشروع يتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعةعلى 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2021، لينضم إلى مشروعات الإسكان التيتخدم محدودي الدخل والشباب، من خلال توفير المسكن اللائق لهم، وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا للوحدات السكنية في المشروع، وأشاد بسرعة وجودة التنفيذ.

كما تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر، فيضوء تخطيط الحكومة للانتقال العام المقبل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يضم 9024 وحدة سكنية موزعة على 376 عمارة سكنية، ويتم تنفيذها بتكلفة3.2 مليار جنيه، واطلع مدبولي على موقف تنفيذ مراحل هذا المشروع، بما في ذلك أعمال المرافق والخدمات والطرق،حيث تم تنفيذه بنسبة تنفيذ 85%، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الحالي 2020.

