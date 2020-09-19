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وزير النقل يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بصعيد مصر

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أ ش أ 2020-09-19 18:43 0 تبليغ

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أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، لمتابعة عدد من المشاريع التى تنفذها وزارة النقل فى عدد من محافظات الصعيد لمتابعة المشاريع التى تنفذها الوزارة. 

وشدد الوزير على ضرورة الصيانة المستمرة لجميع هذه المعدات الحديثة، موضحا أن ذلك يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.

 واستهل وزير النقل جولته بمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا-الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم من مدينة طيلة وحتى محور قفط-القصير، والذى تبلغ تكلفته 290 مليون جنيه، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ المشروع الذى يشمل إنشاء اتجاه جديد بعرض 11.5 متر ليصبح الطريق بعرض 23 متراً بواقع 3 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذى يبلغ عرضه 11.5 متر وذلك باستخدام معدات الصيانة الذكية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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