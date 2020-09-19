فيديو .. بالبنط العريض : مصر تتعرض لحروب دعائية لتشويه الواقع

قال الإعلامى حسام فاروق، إن الحروب الدعائية، تنقسم إلى نوعين، مباشرة وغير مباشرة والقاسم المشترك بينهما وسائل الإعلام، مضيفا أن الحروب الدعائية المباشرة هى أن يستخدم خصمك كل الدعاية ضدك وتزييف الوعى من خلال التكنولوجيا الحديثة.





وأوضح فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن مصر تتعرض للنوعين من الحروب الدعائية، مشيرا إلى أن الحروب غير المباشرة هى الأخطر لأنها تأتى من وسائل وصحف ومواقع إخبارية كبرى تستخدمها قوى الشر. وذكر فاروق أن وكالة رويترز البريطانية نشرت تقريرا عن مصر تحت عنوان "مصر تقتطع الطرق السريعة عبر هضبة الأهرامات مما يثير قلق دعاة الحفاظ على البيئة"، مؤكدا أن التقرير يحتوى على تحليل غامض لمصادر رفضت ذكر اسمها يدل على أن ما جاء بالتقرير غير صحيح. ونوه فاروق إلى أن وزارة الآثار المصرية نفت ما نشرته "رويترز" واعتبرته عارٍ تماما من الصحة، وأوضح أن التقرير لم يكن الأول الذى تنشره "رويترز" ضد مصر لتشويه الواقع.

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