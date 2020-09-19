المتحف الكبير يستقبل 2000 قطعة أثرية جديدة

استقبل المتحف المصرى الكبير 2000 قطعة أثرية مختلفة الأحجام قادمة من المتحف المصرى بالتحرير والمخزن المتحفى بتل اليهودية ومنطقة آثار الهرم، وسط إجراءات أمنيه من قبل شرطة السياحة والآثار، لتدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفى الخاص بالمتحف وعرضها بقاعاته المختلفة.





وأشار اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، فى تصريح اليوم السبت، إلى أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التى تم نقلها إلى المتحف الكبير حتى الآن 54 ألف قطعة أثرية، لافتا إلى أنه من أهم القطع التى تم استقبالها اليوم عمودين من الجرانيت الوردى للملك رمسيس الثانى يبلغ ارتفاع كل منهما 6 أمتار ويزن كل عمود 13 طنا حيث سيتم وضعهما على الدرج العظيم ليكونا بذلك آخر العناصر المعمارية الضخمة التى سيتم وضعها على الدرج العظيم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف الكبير، أن القطع الجديدة التى استقبلها المتحف تضم 54 قطعة أثرية من مجموعة الملك توت عنخ أمون تحتوى على مجوعة من الحلى والقلائد الذهبية وكذلك تمثال من الخشب المذهب يصور الملك توت عنخ آمون على ظهر فهد ويظهر الملك واقفا، وساقه اليسرى تتقدم يمناه على قاعدة مستطيلة الشكل مثبتة على ظهر الفهد، ويمسك الملك فى إحدى يديه بعصا، وفى الأخرى يمسك بمذبة، ويرتدى الملك التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى جبينه الصل المقدس وعقد عريض يغطى صدره وكتفيه وينتهى بصف من حبات الخرز.

وأضاف أن القطع الأثرية تتضمن كذلك مجموعة أخرى متميزة تنتمى إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر الدولة القديمة حتى عصر الدولة الحديثة، ومن أهمها تمثال مزدوج لكاتب معبد أتون فى تل العمارنة للمدعو مرى- رع والذى تغير اسمه بعد ذلك إلى مرى أتون، ويحتوى التمثال على العديد من الدعوات والألقاب موجودة على لوح الظهر بتفاصيل ملونة بالأزرق.

وأوضح، أن هذا التمثال كانت قد عثرت عليه البعثة الهولندية الإنجليزية من عدة سنوات فى سقارة ويتميز بتقنية فنية عالية من حيث الملامح والملابس والتفاصيل الممتازة لباروكات الشعر المستعار وصدريات الزينة والملابس ذات الثنايات (البليسيه).

ولفت إلى أن القطع الأثرية التى استقبلها المتحف اليوم تتضمن أيضا مجموعة مميزة من المخزن المتحفى بتل اليهودية عبارة عن أوانى فخارية وعملات فضية ومجموعة من التماثيل المعدنية.

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وقال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، إن عمليه استلام ونقل الآثار تسير طبقا للجدول الزمنى المحدد وطبقا لسيناريو العرض الخاص بالمتحف والذى من المقرر افتتاحه العام المقبل.

وأضاف، أنه تم نقل أيضا 47 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية بالهرم ليصبح بذلك إجمالى عدد القطع التى تم نقلها للمتحف الكبير 1053 قطعة خشبية.

وأكد، أنه تم إعداد تقرير لكل قطعة منفصلة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين من المتحف المصرى الكبير بأعمال التوثيق والترميم لجميع القطع، مشيرا إلى أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة فى تغليف ونقل الآثار.

وأوضح، أن القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون تم إدخالها إلى معمل ترميم الأخشاب ومعمل ترميم الآثار غير العضوية حيث ستخضع إلى أعمال الترميم والصيانة من قبل فريق عمل متخصص من مرممين مركز الترميم لكى تكون جاهزة للعرض عند افتتاح المتحف.