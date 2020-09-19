فيديو صادم .. شابان يلقيان عجوزا فى الترعة بعد التنمر عليه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لشابين مراهقين، وهما يلقيان عجوز على حافة الترعة بعد التنمر عليه، ما أثار غضب المواطنين، داعين إلى القبض على هذين الشابين وتوقيع أقصى عقوبة عليهما.





وظهر فى الفيديو شابان بيدهما كرة قدم، وذهبا إلى مسن يقف على جانب إحدى الترع، وبدأت المشادات الكلامية بينهما، وفجأة وأثناء حديثهما معه اتجه أحدهما وألقى المُسن من على حافة الترعة، ثم نشرا الفيديو عبر تطبيق تيك توك. وتسبب هذا الفعل غير الأخلاقى فى انفعال الرجل المسن، وبادرهما بالسب مباشرة، وهو يسعى لإنقاذ نفسه من السقوط فى مياه الترعة، حيث كان فى حالة صحية سيئة. Advertisements ولم يعرف حتى الآن مصدر الفيديو، أو الموقع الذى حدثت فيه الواقعة، لكن حديث أحد الذين ظهروا فى الفيديو يشير وقع فى إحدى محافظات الصعيد. وطالب مستخدمو مواقع التواصل بضبط أصحاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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