مؤسسة أبو العينين تستجيب لمطالب أهالي جزيرة «بين البحرين».. تركيب أسقف عازلة وترميم المنازل قبل دخول الشتاء

أجرى فريق متخصص من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، جولة تفقدية اليوم في جزيرة بين البحرين بمحافظة الجيزة، لبحث احتياجات الأهالي وتلبية مطالبهم وتفقد المنازل القديمة لبحث تركيب أسقف عازلة قبل دخول فصل الشتاء، وتقديم مساعدات متنوعة لسكان الجزيرة. وأجرى الفريق معاينات لعدد من المنازل التي تحتاج لتركيب أسقف، بشكل عاجل نزولا على مطالبات الأهالي من النائب محمد أبو العينين، الذي وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال قبل دخول فصل الشتاء حمايةً للأهالي من الأمطار. وباشر فريق مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي الثقافي، رفع مقاسات الحوائط والأسقف المطلوب تركيبها وترميمها، لتحديد المواد المطلوبة، للبدء في خطوات التنفيذ عاجلا. جاء ذلك، عقب استقبال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، مطالب من أهالي جزيرة بين البحرين للتدخل لإنقاذ منازلهم من الغرق قبل دخول فصل الشتاء، حيث وجه على الفور مسؤولي المؤسسة للتدخل العاجل استجابة لأهالي ومواطني جزيرة بين البحرين. وتوجه أهالي جزيرة بين البحرين بالشكر إلى النائب محمد أبو العينين، مؤكدين أنه دائم الاستجابة لمطالبهم، ولم يتأخر عنهم في أي وقت مشيدين بمجهوداته لمساعدة المحتاجين من أهل الجيزة وامتداد خدماته إلى القرى الفقيرة والمناطق النائية بالجيزة.

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