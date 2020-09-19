الارشيف / أخبار مصرية

المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيفى لأهالى المرج

0 نشر
أحمد جاد 2020-09-19 18:36 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف اللواء موريس أنيس أمين الحزب بقسم المرج، وبحضور ممثلى الشركات وإدارة الموارد البشرية لتوفير وظائف "مهندسين معماريين، أمناء وعمال مخازن، موظفين خدمة العملاء، وعمالة بالعديد من سلاسل المطاعم".

المصريين الأحرار

كما استقبلت الأمانة، ما يزيد عن 100 شاب وفتاة تقدموا للوظائف الشاغرة، وباشر الفاعلية محمد أسامه مسؤول لجنة التنمية المجتمعية بالمرج وعضو اللجنة المركزية، مجدى طلعت مسؤول لجنة خدمة المواطنين بالمرج.

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

وشارك فى الفاعلية، من أمانة المرج : " كريم إبراهيم أمين الشباب، آمنة إبراهيم مسؤول لجنة التعليم، داليا فاروق أمينة المرأة، أسامه نصر أمين التدريب والتثقيف".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيفى لأهالى المرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا