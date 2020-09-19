قفشة وبادجي وأجاي في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز والتي يخوضها الأهلي بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها .
ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، بادجي ، قفشة ، على معلول ، جونيور أجاي ، جيرالدو ومحمد هاني.
ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.
واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".
وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.
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