موعد فتح قاعات الأفراح.. وسر غضب أردوغان.. نشرة أخبار دوت الخليج

قدم موقع دوت الخليج الاخباري، نشرته الاخبارية التي تضم ابرز واهم الاخبار على مدار اليوم السبت، والعناوين:
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض وصلاة الجنازة بضوابط محددة في ظل جائحة كورونا، وذلك بدءًا من بعد غدٍ، الاثنين.
وبحسب القرار، يسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بشرط ألا يزيد عدد الحضور على ٣٠٠ فرد.
ومهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته بالعاصمة الادارية الجديدة لنقل الموظفين الى الحي الحكومي قريبا وهذا بنقل مقرات 34 وزارة.
كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التخفيض الذي اقرته وزارة الاسكان للتصالح علي مخالفات البناء في المدن العمرانية الجديدة ، حيث تصل نسبة التخفيض من 15الي 25 %.
واوضح الوزير ان المحافظات التي سيطبق فيها التخفيض هي 18 محافظة على مستوى الجمهورية، وهذا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم التصالح طبقًا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا حول اعتزام فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تقديم استقالته خلال شهر أكتوبر المقبل بعد اتهامه بالخيانة ما أدى لانزعاج تركيا واستياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال التقرير إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إستياءه من اعتزام فايز السراج تقديم الاستقالة، مؤكدا عاى أن أنقرة قد تجري محادثات مع حكومة الوفاق بشأن هذه المسألة في الأسبوع المقبل.
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على طمأنة مسئولي القلعة الحمراء بعدم رحيله أو حسم موقفه سوى مع نهاية دوري أبطال أفريقيا.
وقال فايلر خلال حديثه الودي مع مسئولي القلعة الحمراء أنه لا يلتفت للشائعات التي تحاصره طوال الوقت، واكد على انه يدرك جيدًا أن رأس ماله هو عمله وسمعته لذا لم يدخل في أي مفاوضات مع أنديه اخري خلال الفترة الحالية.
وضع الفنان الفنان حسن الرداد حدا للشائعات الاي زعمت انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: «موضوع الشائعات ده محيرني جدا والموضوع بدأ من بعد ما رجعت من شهر العسل » واوضح أنه رد على الشائعة الأخيرة عندما وصل الأمر إلى أحد اقاربه فقرر أن يرد وينفي الشائعة.
وكان اخر ظهور لحسن الرداد مع ايمي سمير غانم في العرض الاول لفيلم "توأم روحي" وظهرا بشكل لا يدل على وجود اي مشاكل وينفي كل الشائعات، وعلق الرداد على احدى صورهم على انستجرام "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".
استقبل طاقم طائرة "مصر للطيران" ، المتجهة من القاهرة إلى لندن ، حالة ولادة مفاجئة لإحدى السيدات ، قبل ساعتين على هبوط الطائرة.
وقرر قائد الطائرة الهبوط الاستثنائي في مطار "ميونخ" على الرغم من خطورة الموقف ، حتى ينقذ الطفل والسيدة، ومنحت شركة مصر للطيران ، تذكرة طيران مجانية للمولود، مدى الحياة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد فتح قاعات الأفراح.. وسر غضب أردوغان.. نشرة أخبار دوت الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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