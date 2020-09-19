نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لرالي مصر للدراجات النارية في المقال التالي
و أعرب "صبحي" عن سعادته بإطلاق اشارة البدء في الرالي، موضحًا أن مصر أصبحت علي استعداد تام لاستقبال مختلف البطولات وأن الوزراة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،مؤكدا أن الجميع يعمل معا من أجل خروج جميع الأحداث بالصورة اللائقة لمكانة مصر في المجتمع الدولي.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن عودة أنشطة الراليات تعد خطوة هامة فى استكمال عودة الأنشطة والمشروعات الرياضية التى تنعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الدولة وخاصة السياحية منها والاقتصادية بوجه عام.
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