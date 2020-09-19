الارشيف / أخبار مصرية

وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت حملة معا نستطيع التعليمية بيانا صحفيا بعد التواصل بين الحملة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

في سؤال وجهته الحملة لوزير التربية والتعليم: سيتم تطبيق أخذ الغياب على طلبة الثانوية أم سوف يطبق على جميع المراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي وجاوب وزير التعليم قائلا: نعم سيتم أخد الغياب بجميع المراحل التعليمية.

‎وحول نظام إمتحانات الثانوية العامة، سوف يتيح للطالب ثلاثه محاولات في الإمتحانات قال وزير التربية والتعليم: لم يتم أخذ قرار في هذا الشأن إلى الآن.


‎وحول مصير الدروس الخصوصية أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  إن السناتر التعليمية سيتم غلقها إلى أجل غير مسمى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا