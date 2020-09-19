الأنبا مكاريوس يفتتح معرض الرجاء لمستلزمات الأسرة

افتتح الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، اليوم السبت، معرض مركز الرجاء للأجهزة الكهربائية والملابس وأدوات المدراس وذلك بمقر مطرانية القديس العظيم مارقس.
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