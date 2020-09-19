بالمعدول : عرفّوا ولادكم إنجازات مصر .. بتعمل إيه ورايحة فين

قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن هناك افتتاحات كثيرة تتم فى مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن يعلم أولادنا التغيير الذى يحدث، لأن علمهم فى السن الصغير سيكون سلاحا قويا فى حرب الشائعات التى تواجهها الدولة.





وفى حلقة جديدة من برنامج بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أوضح شنودة فيكتور: "افتتاحات كتير قوى تتم فى مصر حاجات كتير قوى بتتغير، وكل فترة بنشوف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بيفتتح مشروعات كتير، كان آخر الأسبوع اللى فات افتتاح فى الجامعات والتعليم".

وتابع: "رجاء ونداء مهم جدا لكل الآباء والأمهات وكل المسؤولين لما يتفتح مشروعات مهمة، والرئيس بيتكلم وبيشرح وبيوضح البلد رايحة فين، خصوصا فى مجالات وتطوير التعليم، نادى ابنك وقوله شوف واتفرج لأن اللى بيتعمل ده ليك وبيك وعلشان بكرة بتاعك انت".

وأضاف فيكتور: "لما ولادنا يشوفوا ويعرفوا هيساعدوكم فى حاجات كتير، لأن الجيل اللى طالع غير الجيل بتاعنا، ودماغهم مختلفة عن دماغنا استيعابهم وقدراتهم مختلفة عننا، ولما أنا أجيب ابنى وأوريه الكلام ده كله ده هيفيدنى ويريحنى".

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وحكى فيكتور موقفا مع ابنته ذات الأربع سنوات: "أنا مرة من المرات بنتى الصغيرة بجيبها تتفرج جنبى، وهى لسه مدخلتش مدرسة، فسألتنى يابابا هو الرئيس السيسى بيحب مصر، قلتلها أه ياحبيبتى طبعا بيحب مصر، فأوعوا تستقلوا بولادكم الصغيرين".

وأكد: "لو ولادكم من السن الصغير بتوروهم اللى بيتعمل فى البلد إيه، فده هيريحكم انتم بعدين وبالتبعية هيريح بلدك، وبالتبعية هيكبر بلدك، وهتقدر تقف كل المحاولات الساذجة والفاشلة اللى بيتصرف عليها مليارات علشان تحارب البلد، واللى مش هتقف وهتطور مع كل تطور لينا لكن سلاحنا هما ولادنا".

ودعا شنودة فيكتور، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتوفير منصة تعليمية باللغة الفرنسية، لمساعدة الطلاب الدارسين بهذه اللغة، وشرح المناهج للتسهيل عليهم، حتى لا يقعوا فريسة للدروس الخصوصية.