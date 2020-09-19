واحة مصر الخضراء.. حكاية مشروع الـ 1.5 مليون فدان

قرابة خمس سنوات مرت على إطلاق الرئيس السيسى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه فى ديسمبر 2015 ، والذى يعد من المشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب ،و الخروج من حيز الوادى الضيق.

وقال عنه عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصرى، إنه مشروع متكامل يشمل إنشاء طرق وشبكات محمول لتغذية المشروع، وبعض المناطق الخدمية والصناعية، ومجتمعات سكنية وعمرانية ووحدات صحية، وتواجد شُرطي، وهذا يعني أن المشروع ليس مشروعاً للزراعة، ولكنه مشروع لإنشاء مجتمعات تعتمد على الزراعة.

ونلخص كل مايخص المشروع فى عدة نقاط ، كما يلي:

موقع المشروع

وقع الاختيار على 8 محافظات: أسوان والمنيا ومطروح والوادى الجديد وقنا والإسماعيلية والجيزة وجنوب سيناء؛ حيث تم اختيارهم بناء على قربهم من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية وخطوط الإتصال بين المحافظات.

أهداف المشروع

زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل إلى 9.5 مليون فدان بدلًا من 8 ملايين فدان.

إعادة هيكلة الريف المصرى لتكون نواته مجموعة قرى نموذجية.

توسيع الحيز العمراني لاستيعاب الزيادة الطبيعية فى نمو السكان عن طريق إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وعصرية؛ والتى تؤدى بدورها إلى زيادة المساحة المأهولة من 6% إلى 10 %.

الاستفادة القصوى من موارد مصر فى المياه الجوفية.

زراعة المحاصيل التى تساعد على سد الفجوة الغذائية والتى تدر عائداً مالياً ضخم للبلاد.

زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية لتصل إلى 10 ملايين طن فى السنة.

إقامة صناعات مرتبطة بكل من النشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.

تمكين الشباب عن طريق خلق فرص عمل أكثر من 25 ألف فرصة عمل.

مراحل المشروع

تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل :

تضم المرحلة الأولى 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بإجمالى مساحة 500 ألف فدان

والمرحلة الثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان.

المرحلة الثالثة تضم 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، تمتد نحو مساحة 510 آلاف فدان .

موارد المشروع

تتعدد الموارد فى المشروع لتشمل:

المورد المائي المتمثل فى المياه الجوفية

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الطاقة الشمسية كأحد الموارد المتجددة النظيفة لتوليد الكهرباء

المسئول عن إدارة المشروع

شركة “الريف المصري الجديد” تتولى المشروع بدلًا من وزارة الزراعة

تكاليف المشروع ؟

تقدّر تكاليف المشروع بـ 70 مليار جنيه مصرى

سعر الفدان فى المشروع

يتراوح سعر الفدان من 20 الف جنيه وحتى 40 ألفا حسب المنطقة، وهناك اراض بحق الانتفاع

الفئات لمستهدفة والشروط والأوراق والمستندات المطلوبة

تم تخصيص 25 % من المشروع لشباب الخريجين والفئات الإجتماعية بواقع 5 أفدنة لكل فرد، وسيتم السداد بعد الزراعة مباشرة.

تم تخصيص من 1000 إلى 10 آلاف فدان لصغار المستثمرين بتطبيق قانون التمليك أو حق الإنتفاع.

خُصص لكبار المستثمرين المصريين من من 10 إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية.

شروط الحصول على أراضى المشروع:

يكون المشترى حامل الجنسية المصرية فقط

أن يكون كامل الأهلية ومعه ما يثبت ذلك

لم يتم الحكم عليه بشبهة جنائية من قبل

ألا يمتلك الحد الأقصى من نسبة الأراضى الصحراوية

ألا تتصل الأعمال بالأراضى المعروضة للبيع

الأوراق والمستندات المطلوبة:

صحيفة الحالة الجنائية

شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بأن المتقدم مصرى الجنسية

صورة لبطاقة الرقم القومى على الوجهين