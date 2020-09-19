الوطنية للقضاء على الختان تدين جريمة المقطم: العفة والشرف من التنشئة السليمة

أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، الواقعة المؤسفة، بشأن إجراء ختان، لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما بمنطقة المقطم، بمحافظة القاهرة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن غضبها الشديد من استمرار تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق فتياتنا اللاتى لا حول لهن ولا قوه، ولا يستطعن الدفاع عن انفسهن، بدافع العفة والشرف، مشيرة إلى ان العفة والشرف يكونان من التنشئة والتربية السليمة على الاخلاق والقيم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجريمة هي خيانة من الأباء والامهات للعهد الذي قطعوه على انفسهم لحماية بناتهم والحفاظ عليهن ،وانه لايوجد اي مبرر يبيح ارتكاب مثل هذه الجريمه او يسمح بها، مشيرة إلى انه علي أفراد المجتمع دور كبير في رفض واستنكار هذه الجريمة وعدم السماح بارتكابها مرة اخرى.

ودعت رجال وسيدات مصر الشرفاء، للابلاغ عن هذه الجرائم، على خط نجدة الطفل 16000؛ حتى نمنع ارتكاب مزيد من هذه الجرائم، مضيفه ان القضاء على هذه الجريمة المؤسفة نهائيًا لن تتم الا بالتكاتف معًا كافراد ومؤسسات ضد ختان الاناث .

ووجهت الدكتورة مايا مرسي نداء للأهالي قائلة؛ " حافظوا على بناتكم ، احموهم من اي اذي ، ارفضوا بقوة الممارسات البالية الخاطئة التى ظلت تمارس على مدار عقود في حق بناتنا ،اوقفوا نزيف دماء مزيد من الفتيات ،وكونوا حريصين على احتواء بناتكن ،وتربيتهن على الاحترام والاعتزاز بالنفس والدفاع عن حقهن في الحياة حياة كريمة، والفخر بكونهن ولدن إناثًا".

وشددت مايا مرسي على ان اللجنة لن تتوانى في الدفاع عن حق الفتيات ضد هذه الجرائم ، التى تتسبب في الاذى النفسي والجسدي للفتاة والذي يستمر معاها طوال العمر ، فهن وحدهن من يدفعن الثمن حسرة وألم وندما .

من جهتها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى البلاغ رقم 16363، صباح اليوم، والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 12 عاما إلي مستشفي الحسين الجامعي تعاني من نزيف؛ علي أثر تعرضها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية، والمعروفة بالختان، علي يد "داية"، في مسكن والدتها بمنطقة المقطم.

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وقالت السنباطي أن إدارة المستشفي بادرت بالإبلاغ عن هذه الواقعة، والتي تحرر عنها محضر جنح المقطم، وتم ضبط الأم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بعرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي .

وأعربت "السنباطي" عن عميق حزنها لهذه الواقعة المؤسفة، والتي تعد جريمة بحق فتياتنا، ولا تسامح معها أبدا، ووجهت بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطفلة، وكلفت إدارة خط نجدة الطفل بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للطفلة.

كما وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق القضائي في هذه الجريمة.

وتؤكد السنباطي أن هذه الجريمة لا تهاون معها ابدا وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتواني في مجابهة تلك الجرائم والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لملاحقة الجناة فيها .

ولفتت إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يقدم خدمة المشورة بهذا الشأن وناشدت الأهالي بسرعة التواصل معنا للمشورة والتوعية بأضرار جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذلك على رقم الخط الساخن أو من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01102121600 .

وفي هذا السياق تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشكر للنيابة العامة علي مجهوداتها في التحقيق في مثل هذه الوقائع وعلى حرصها الدائم في انفاذ حقوق الأطفال والفتيات .