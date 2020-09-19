استقبل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، اليوم السبت، ￼￼وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف "فرع الغربية" برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا.





تناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء فى أكتوبر المقبل يضم نخبة من الآباء الكهنة ورجال الأزهر بهدف مناقشة مسؤولية دور العبادة فى تنمية روح الانتماء. حضر اللقاء الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة. Advertisements

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأنبا بولا يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.