الأنبا بولا يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

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تناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء فى أكتوبر المقبل يضم نخبة من الآباء الكهنة ورجال الأزهر بهدف مناقشة مسؤولية دور العبادة فى تنمية روح الانتماء.
حضر اللقاء الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة.
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