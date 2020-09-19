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عليا الوفد تجدد التأكيد على الانسحاب من القائمة الوطنية وانتخابات خلال شهر 

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مريم يوسف 2020-09-19 21:22 0 تبليغ

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وكان ثانى قراراتها بسحب التفويض السابق الصادر لرئيس الحزب، الذى كان يتيح له الفصل والإقصاء دون تحقيق، وأن يتم الفصل حسب لائحة الحزب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إعلامية للهيئة العليا للرد على البيانات غير الصحيحة.

كما تضمنت القرارات التأكيد على التمسك بالقرارات الصادرة باجتماع الخميس الماضى، والتى تتضمن الانسحاب من القائمة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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