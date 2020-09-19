انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة امبراطور النسيج ورجل الأعمال المصري محمد فريد خميس منذ قليل بعد 100 يوم غيبوبة وتنسيقات نقل الجثمان لمصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفي رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس منذ قليل، وذلك بعد صراع لم يطل مع المرض، وكانت وفاة خميس في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان يعالج فيها منذ ما يزيد عن 3 شهور.

أبرز المعلومات عن رجل الأعمال محمد فريد خميس

يملك خميس العديد من الشركات الكبيرة، ومن أبرز هذه الشركات “النساجون الشرقيون”

وولد خميس عام 1940 م.

وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ.

متزوج وعنده بنتان وإبن.

حاصل على بكالوريوس تجارة.

وحصل على دراسات عليا من أمريكا بصناعة المنسوجات.

وذكر الدكتور حامد عبد الله حامد الصديق المقرب لرجل الأعمال محمد فريد خميس، أن الراحل أجرى عملية جراحية بمستشفى دار الفؤاد في ثالث أيام عيد الفطر، ونقل بعدها إلى أمريكا والتي أجرى بها عدة جراحات دقيقة، وكانت بالعمود الفقري في “ديسك الرقبة”.

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ولكنه بعد العملية فقد الوعي وظل فاقد الوعي لأكثر من ثلاثة أشهر إلى أن توفي اليوم منذ قليل، كما تم التواصل مع السفير المصري بأمريكا، لنقل الجثمان إلى مصر، ولكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن ومن المحتمل أن يصل الجثمان لمصر الأربعاء القادم.

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