وزيرة الصحة : تسجيل 920 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، مساء اليوم، مجمع الإسماعيلية الطبى، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية، تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والمقرر أن يبدأ تطبيقها فى 16 وحدة ومركز طبى و4 مستشفيات بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبى "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، للاطمئنان على جاهزيته لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن الطاقة السريرية للمجمع تبلغ 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وأضاف "مجاهد" أن مجمع الإسماعيلية الطبى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال و طوارىء، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين".

ولفت إلى أن الوزيرة تابعت جولتها، أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبى، مشيرًا إلى أن المركز من المقرر أن يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.

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وفى ذات السياق، أشار مجاهد إلى أن الوزيرة عقدت اجتماعًا داخل المبنى الرئيسى بمجمع الإسماعيلية الطبى، بحضور كل من الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من الأطباء والمهندسين والفنيين العاملين بالمجمع.

ووجهت "زايد" بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالموقع العام للمجمع خلال الأسبوع الجارى، كما شددت على سرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لمركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك البولية، وتوريد جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، تمهيدًا للتشغيل التجريبى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتابع أن الوزيرة أكدت على تدريب جميع الطبية والإدارية على أعلى مستوى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، وبما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما وجهت الشكر لجمع العاملين بالمجمع لسرعة إنجاز أعمال التطوير ورفع الكفاءة على أحدث النظم ووفقًا لمعايير الاعتماد بالمنظومة الجديدة.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.